Adana’dan askeri kargo uçağıyla 52 yaralı İstanbul’a getirildi.

Adana’dan askeri kargo uçağıyla 52 yaralı İstanbul’a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin diğer illere tahliyeleri devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı Adana’dan kalkarak akşam saatlerinde İstanbul’da bulunan Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na 52 yaralı getirdi. Yaralılar askerlerin yardımlarıyla havalimanında bekleyen ambulanslarla alınarak tedavilerinin yapılması için çevre hastanelere götürüldü.