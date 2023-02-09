Adana’dan askeri kargo uçağıyla 52 yaralı İstanbul’a getirildi.

Adana’dan askeri kargo uçağıyla 52 yaralı İstanbul’a getirildi.

Kahramanmaraş ve Malatya’dan Sağlık Bakanlığı uçakları ile yaralılar İstanbul’a getirildi Kahramanmaraş ve Malatya’dan Sağlık Bakanlığı uçakları ile yaralılar İstanbul’a getirildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin diğer illere tahliyeleri devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı Adana’dan kalkarak akşam saatlerinde İstanbul’da bulunan Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na 52 yaralı getirdi. Yaralılar askerlerin yardımlarıyla havalimanında bekleyen ambulanslarla alınarak tedavilerinin yapılması için çevre hastanelere götürüldü.