Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin etkilendiği 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, enkazdan çıkarılan yaralıların İstanbul’a sevki devam ediyor. Bugün saat 23.30 sıralarında Adana’dan 4 yaralı, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. Uçaktan indirilen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hazır bekleyen ambulanslara alınarak hastanelere götürüldü.

Katar Emirinden Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere 14 milyon dolar

Katar Emirinden Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere 14 milyon dolar

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