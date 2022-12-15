Adana’da seyir halinde olan otomobilin açık arka kapısından belinden aşağısı yerlerde sürüklenerek giden bir kişi yoldan geçenler tarafından görüntülendi.

Adana’da seyir halinde olan otomobilin açık arka kapısından belinden aşağısı yerlerde sürüklenerek giden bir kişi yoldan geçenler tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Kozan karayolundan Sarıcam ilçesi istikametine seyir halinde olan 01 AEL 838 plakalı otomobilin arka koltuğunda yola sürünerek giden şahıs görenleri korkuttu. Durumu fark eden diğer sürücüler ise otomobili kullanan şahsı uyarmaya çalıştı. Uyarılara rağmen otomobilin durmadığı ileri sürüldü.

Öte yandan olayın 12 Aralık’ta yaşandığı belirtildi.