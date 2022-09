Ahilik Haftası dolayısıyla kaftan giyme ve ödül töreni düzenlendi. Törende yılın ahisi seçilen tüfek tamircisi Abdulcabbar Evyapar’a kaftanı Adana Valisi Dr. Süleyman Elban giydirdi.

Büyüksaat Ziyapaşa Parkı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Elban, Kırşehirli ve ahi torunu olduğunu hatırlatarak, "Ahilik şehirde bir bütün olarak yaşanır orada. Her defasında aynı örneği veriyorum. Esnaflar birbirine bir şey anlatırken biri diğerine ‘Doğru mu söylüyorsun, bunun gerçek tarafı var mı?’ diye sorduğunda esnaf karşısındakine ‘Ben esnafım yalan söylemiyorum, doğruyu söylüyorum, inanmıyor musun?’ der. Yani orada esnaflık inançla hayatın her şeyiyle iç içe girmiştir. Dolayısıyla esnaf aynı zamanda bu sözlerle iyi bir Müslüman olduğunu da anlatıyor. Bu kültür böyle bir kültür. Tabi ki biz Ahilik Haftası’nda daha çok esnaflığı ve özellikle de dünyadaki son ekonomik gelişmelerle birlikte maalesef küçük işletmelerin dezavantajlı duruma gelmesini konuşuyoruz. Tekstilden ayakkabıya, demir-çelikten başka sanayiye, bakkal market işinden diğer alanlara kadar dünyanın her yerinde maalesef küçük esnaf kan kaybetmeye devam ediyor. Daha çok zincir marketler, büyük sanayiler, büyük üreten tesisler ve pazarlayanlar ön plana çıkıyor. Bu sistemin geçerli olduğu dünyadaki tüm ülkelerde olduğu gibi maalesef bizde de aynı durum söz konusu. Biz de Ahilik Haftası ve Bayramlarımızda daha çok esnafın ve sanatkarların sorunlarını konuşuyoruz” dedi.

Ahiliğin tek başına esnaflık konusu olmadığını belirten Vali Elban şöyle devam etti:

“Ahilik Anadolu’ya gelen Horasanlı erenler içinde Ahi Evran Veli Hazretleri’nin kendisinin kurduğu sistem, teşkilatla birlikte hem Anadolu’nun Müslümanlaşması hem de ömrü 600 yıl sürecek bir imparatorluğun kuruluşunda, sisteminin gelişmesinde, o sisteme ruh vermede ve birçok kamu hizmetini üstlenmiş büyük hizmetleri olan bir teşkilattır. Ahiliğin yaşattığı kurumlarla devlet teşkilatı anlam bulmuş ve büyümüştür. Ekonominin olmadığı yerde hayatın olma ihtimali yok. Dolayısıyla artık köylere kadar bu ekonominin olduğu her yerde esnaf ticaret erbabı olmak zorundadır. Ahilik Teşkilatı, her girdiği alanda ve yerde sadece ekonomiyle değil aynı zamanda ilimle, irfanla, ahlakla inançla bir yaşam tarzıyla girmiş ve bir bütün olarak üretimden satışa pazarlamaya bu işin ahlakının, doğrusunun, hukuki tarafının, inançlı olan insana yakışan tarafının dolayısıyla ne olduğunu bir bütün olarak göstermiştir.”

Vali Elban, sadece Kırşehir’de değil ülkemizin her yanında hatta Osmanlı coğrafyasında da ahiliğin yaşandığını ve birçok özellik, kültür, tavır ve davranışların devam ettiğini kaydetti.

Dünya ekonomisindeki bu inanılmaz değişime karşı durmanın çok zor olduğunu belirten Vali Elban şunları kaydetti:

“Artık küçük esnaf ve sanatkarların işi daha farklı bir alana doğru gitmekte ve her geçen gün yeni yapılan işler ve gelişimlerle birlikte onların da görev alanında sürekli bir daralma olmakta. Birçok gelişmiş ülkede de çok sınırlı sayıda küçük esnafa rastlıyoruz. Bizde de esnafın bu dönüşümü bilmesi ona göre hazırlıklı olması esnaf örgütlerinin buna göre tedbir alması bu geçiş sürecinde esnafın yeni döneme birlik kurarak, birlikte hareket ederek, güçlerini ve sermayelerini birleştirerek, yeni yapılar kurarak hareket etmesi gerekiyor. Bu yeni sisteme ancak bu tedbirleri alarak dayanabilirler. Yoksa bu yoğun pazarlama ve sermayenin gücü karşısında küçük esnafın dayanma gücü olmayacaktır. İnşallah önümüzdeki Ahilik Haftası’nda bu ve bunun gibi problemleri daha az konuşuruz. Ahilik Teşkilatı’nda olduğu gibi yine esnaflarımız el ele, kol kola gönül ve güç birliği yaparlar, birbirlerine destek olurlar. Devletimiz, hükümetimiz zaten esnafın yanında. Onlar da esnafın güç birliğine destek olacaktır. Dolayısıyla esnafımız da yeni döneme ve ekonomik sisteme uyum sağlamış olurlar diye temenni ediyor, Ahilik Bayramı’nı kutluyorum.”

Konuşmaların ardından Vali Elban’a, esnaf ve sanatkarlara verdiği destek nedeniyle günün anısına ahşap oyma tablo hediye edildi.

Törende, 2022 yılı ilin Ahisi seçilen tüfek tamircisi Abdulcabbar Evyapar’a Ahilik Kaftanı Vali Dr. Süleyman Elban tarafından giydirildi, ödülünü ise AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru takdim etti.

İlin kalfası oto kaportacı Dilek Aydoğan’a ödülü Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ilin çırağı bayan kuaförü Hasret Yavuz’un ödülü Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Bakırcılar Odası Başkanı İbrahim Arıklar’a meslekte hizmet ödülü Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan tarafından verildi.