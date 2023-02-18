Adana’da depremde yıkılan ve 418 kişiye mezar olan 11 binanın enkaz kaldırma çalışması tamamlanırken, deprem anında binadan son anda çıkan bir genç kız enkaz arasında fotoğraflarını arıyor.

Adana’da depremde yıkılan ve 418 kişiye mezar olan 11 binanın enkaz kaldırma çalışması tamamlanırken, deprem anında binadan son anda çıkan bir genç kız enkaz arasında fotoğraflarını arıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Adana’da merkezde 11 bina Tufanbeyli ilçesinde ise 2 bina yıkılırken, 418 kişi hayatını kaybetti. Depremde 148 bina da ağır hasar alarak yıkım kararı çıktı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı, Yurt ve Huzurevleri Mahallesinde yıkılan 11 binanın ise enkaz kaldırma çalışması tamamlandı. Binalardan geriye ise sadece moloz yığınları ve demirler kaldı. 11 binadan geriye kalan enkaz dron ile görüntülendi. İkinci depremde yarısı daha sonra ise kontrollü olarak diğer yarısı yıkılan ve 13 kişiye mezar olan Mete Apartmanında ise ilk depremde binadan çıkarak son anda hayatını kurtaran Damla Kezire ailesiyle birlikte enkaza geldi. Aile enkaz başında geriye kalanlara bakarken genç kız ise enkaz arasında fotoğraflarını aradı. İlk deprem biter bitmez binadan çıktığını ve canını kurtardığını şimdi ise çok garip duygular içinde olduğunu söyleyen Kezire, manevi değeri yüksek olan fotoğraflarını bulmaya çalıştığını dile getirdi. Adana’da yıkılan binaların yanı sıra 148 binaya da ağır hasar raporu verildi. Bu binalardan ise vatandaşların taşınma telaşı başladı. Bir çok binanın önünde taşıma şirketlerinin asansörleri bulunuyor. Bir çok aile ağır hasar alan binalardaki eşyalarını kurtarma telaşında.