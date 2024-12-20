Adana’nın Saimbeyli ilçesinde öğrenciler ’Yerli Malı Haftası’ olarak bilinen ’Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ dolayısıyla okullarına gelen yerli otomobil Togg’u inceledi.

İlçede Himmetli İlk ve Orta Okulu öğrencileri, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla okullarında etkinlik düzenledi. Etkinlikte okula yerli ve milli otomobil Togg da getirildi. Öğrenciler Togg’u görme ve inceleme imkanı buldu.

Himmetli İlk ve Orta Okulu Müdürü Ayhan Kayhan, "Yerli üretim Togg’u tanıtarak yerli üretimin önemine vurgu yapmak istedik" dedi.

Öğretmenleriyle beraber otomobilde inceleme yapan çocuklar, fotoğraf çektirerek Yerli Malı Haftası’nı kutladı.