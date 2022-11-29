Adana’nın Karaisalı ilçesinde yaban keçisi vuran 2 kişiye 250 bin TL para cezası uygulandı.

Adana’nın Karaisalı ilçesinde yaban keçisi vuran 2 kişiye 250 bin TL para cezası uygulandı.

Adana Karaisalı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği koordinasyonunda yapılan koruma kontrol ile Pozantı DKMP Şefliği destekleri ile 2 şahıs hakkında yaban keçisi vurmaktan 250 bin TL tazminat, yasak türden ve belgesizlikten de idari para cezası uygulandı.

Şahısların ruhsatsız tüfeğine ise el konuldu.