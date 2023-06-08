Adana’da virajı alamayan otomobil sulama kanalına düştü. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar’da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 AIE 985 plakalı otomobil virajı alamayınca sulama kanalına devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan B.K, A.D ve F.S.G kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan çıkan 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.