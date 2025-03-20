Adana’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şahısların vatandaşları 100 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde Adana İl Jandarma Komutanlığınca ’Tefecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 93 senet, 9 tapu, 13 çek senet, 202 bin 300 TL, 7 banka kartı ile çok sayıda telefon, USB bellek ve vekaletname ele geçirildi. Vatandaşları 100 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilerin 7’si sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.