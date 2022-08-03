Adana’da evinde 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.
Adana’da evinde 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Mahallesi’nde ikamet eden S.B. isimli şahsın evinde adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Aramada 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli S.B. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
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