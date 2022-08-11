Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 kişi gözaltına alındı.

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Ceyhan ilçesi Yeşilbahçe Mahallesinde ikamet eden iki şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada 6 bin 41 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 1-8 Ağustos 2022 tarihleri arasında; uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan 26 operasyonda, 1 kilo 531 gram kubar esrar maddesi, 33 gram metamfetamin, 79 gram sentetik cannabinoid, 5 gram kenevir tohumu, 6 bin 96 adet uyuşturucu hap, 153 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde olaylara karışan 27 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılarak uyuşturucu madde kullanan şahıslar tedavilerinin yaptırılması için Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezine (AMATEM) yönlendirildi.