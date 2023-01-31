Adana’da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada 43 bin 677 adet sentetik ecza ile birlikte çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 19 şüpheli de tutuklandı.

Adana’da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada 43 bin 677 adet sentetik ecza ile birlikte çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 19 şüpheli de tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 23-29 Ocak tarihleri arasında 157 çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar da polis 43 bin 677 adet sentetik ecza, 2 bin 966 adet captagon, 2 kilo 925 gr esrar, 762 gram metamfetamin, 188 gram eroin, 103 kök kenevir, 89 gram sentetik kannabinoid, 39 adet ecstasy hap, 2 gram kokain, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ekiplerin çalışmasında yakalanan 184 şüpheliden 19’u ise tutuklandı.