Adana’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan, Karataş, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir İlçelerinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen adres ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 99 kök kenevir bitkisi, 34 gram kubar esrar , 35 gram sentetik bonzai ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan 14 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.