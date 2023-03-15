Adana’da jandarma ekipleri tarafından 3 adreste yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Alına bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Yüreğir ilçesinde 3 adres belirlenerek arama yapıldı. Arama da bir miktar kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 5 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 3 şüphelide gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.