Açılışı gerçekleştiren ve çamaşırhaneyi denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalıların ihtiyaçlarına yönelik, farklı belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Şakirpaşa Mahallesinin ardından, 19 Mayıs Mahallesi’nde de ücretsiz çamaşırhane açtı. Çamaşır makinesi olmayan vatandaşların çamaşırlarının ücretsiz yıkanacağı çamaşırhane hizmete girdi.

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