Adana’da tren yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen 24 yaşındaki genç tren çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Adana’da tren yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen 24 yaşındaki genç tren çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Deniz Mahallesi’nde, tren yolundan karşıdan karşıya geçmek isteyen Ahmet Arzu’ya (24), Mersin’den Adana’ya gelen tren çarptı. Trendeki makinist durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Arzu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.