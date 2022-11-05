Kaza, Kozan Yolu’nda meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü park halindeki başka bir kamyonete çarptı. Kaza anında seyir halindeki motosikletli ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. İnanılmaz kurtuluş güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ambulans ile halk otobüsü çarpıştı: 4 Yaralı

Ambulans ile halk otobüsü çarpıştı: 4 Yaralı

Adana’da kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü park halindeki başka bir kamyonete çarptı. Bu sırada motosiklet sürücüsü ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

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