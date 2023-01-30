Adana Büyükşehir Belediyesi, 1 Şubat’tan itibaren dolmuş ve özel halk otobüslerinde nakit ödeme döneminin sona ereceğini duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 1 Şubat’tan itibaren dolmuş ve özel halk otobüslerinde nakit ödeme döneminin sona ereceğini duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, dolmuş ve özel halk otobüslerinin 1 Şubat’tan itibaren nakit ödeme almayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada:"1 Şubat 2023 tarihinden itibaren dolmuş ve özel halk otobüslerinde nakit ödemeyle yolculuk yapılamayacaktır. Ödemeler sadece Kent Kart, temassız kredi kartı ve banka kartı ile sağlanacaktır. Lütfen daha konforlu bir yolculuk için biniş kartlarınızı yolculuk öncesi temin ediniz"denildi.