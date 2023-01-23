Adana’da terörle mücadele ekipleri, son bir yılda 130 operasyon gerçekleştirerek bin 569 şüpheli hakkında adli işlem yaptı. Ekipler, kentte terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ’ın yapılanmalarını ortadan kaldırarak 114 şüphelinin de tutuklanmasını sağladı.

Adana’da terörle mücadele ekipleri, son bir yılda 130 operasyon gerçekleştirerek bin 569 şüpheli hakkında adli işlem yaptı. Ekipler, kentte terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ’ın yapılanmalarını ortadan kaldırarak 114 şüphelinin de tutuklanmasını sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin kentteki faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2022 yılında düzenlenen 130 ayrı operasyonda bin 569 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu operasyonların 64’ü PKK/KCK’ya, 51’i DEAŞ’a, 14’ü ise FETÖ/PDY’ye yönelik oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 114’ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PKK’nın sözde Türkiye sözcüsü tutuklandı

TEM ekipleri, PKK/KCK’ya yönelik operasyonlardan birini 27 Haziran 2022’de örgütün sözde Çukurova bölge yapılanmasına gerçekleştirdi. Örgütten gelen talimatlarla ‘toplumsal alan yapılanması’ çerçevesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerin, kırsala eleman temini amacıyla çocuklara ideolojik eğitim verdiği, sokak yürüyüşü ve siyasi parti binalarına molotofkokteyli ile saldırı konusunda plan yaptıkları kaydedildi. Operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Türkiye sözcüsü Ayşe Irmak’ın, etkisiz hale getirilen teröristlerin ailelerine istihdam sağladığı iddia edildi. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk’un ise bu kişileri belediyede kademelerinde işe aldırdığı öne sürüldü.

DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu da yakalandı

Kentte DEAŞ’a yönelik 1 Mart 2022’de düzenlenen operasyonda ise örgütün Türkiye’deki 5 sorumlusundan biri olduğu tespit edilen Muhammed Hac Muhammed de (38) gözaltına alındı. Şüphelinin, örgüt adına yardım adı altında para topladığı, bu paraları da esir tutulan ya da ölen örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı tespit edildi. Şüphelinin ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonunda yapılan incelemede ise DEAŞ’a katılım için gerekli olan çeşitli evrak örneklerinin bulunduğu belirtildi.

FETÖ’ye ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu’ yapıldı

Yıl boyunca düzenlenen operasyonların FETÖ ayağında ise 18 Ekim 2022’de ise ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu’ gerçekleştirildi. Örgütün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik yapılan operasyonda; ‘kurye’ olarak adlandırılan şüphelilerin, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden gönderilen paraları, örgütle irtibatlı ya da daha önce adli işlem uygulanmış kişilere dağıttığı belirlendi.

TEM Şube Müdürlüğünce yıl boyunca gerçekleştirilen bilgilendirme ve önleme faaliyetleri (BÖF) çerçevesinde ise 643 aile ile görüşüldü. Bu görüşmeler neticesinde ise bir şekilde kandırılarak dağa çıkarılan 5 PKK mensubu da ikna edilerek, teslim olmasının sağlandığı belirtildi. Ayrıca, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve propaganda faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla kent genelindeki lise ve üniversitelerde, 42 bin 644 öğrenciye bilgilendirme çalışması yapıldığı kaydedildi.