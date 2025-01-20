Adana’da termometreler 30 dereceyi gösterdi. Kış ortasında güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Türkiye’nin özellikle doğusu başta olmak üzere birçok ilde soğuk hava etkili olurken Adana’da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor. Toros Dağları’nın zirvesine yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken kent merkezinde termometreler ise 30 dereceyi gösterdi. Kış ortasında güneşli havanın keyfini çıkartan Adanalılar, park ve bahçelere akın etti.

"Havada huzur var"

Arkadaşlarıyla Atatürk Parkı’na gelen Emine Gençdal, "Bugün hava çok güzel. Havadan dolayı çok güzel bir huzur var. Arkadaşlarımızla birlikte parka geldik. Yazdan kalma bir gün var" dedi. Sevim Karakaya ise, "Bu havaları çok seviyorum. Arkadaşımı aldım dolaşmak istedim. Adana’da çok beklenen bir kış mevsimi yaşanmadı. Keşke bu havalar hep böyle devam etse" ifadelerini kullandı. Ayşe Yılmaz da sıcak havanın keyfini çıkarmak için parka geldiğini söyledi.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor.