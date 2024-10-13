Adana’da bir grup vatandaş teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek için parkta kitap okudu.

Atatürk Parkı’nda kamp sandalyesini, çayını, kahvesini ve kitabını alıp bir araya gelen vatandaşlar, teknolojinin yanlış kullanımına ve bağımlılığıa dikkat çekmek için kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Hilal Karabay, "Teknolojinin yanlış kullanımı günümüzün en büyük problemlerinden biri. Buna dur deme noktasında dijital detoks karşımıza çıkan önemli bir kavram. Avrupa’da bununla ilgili çalışmalar hızla yayılıyor . İnsanlar parklarda gökdelen tepelerinde kütüphanelerde bir araya gelerek ekrana ara verip kitap okuyor. Biz de neden olmasın dedik ve bugünü hayata geçirmek için hızla çalışmalara başladık. İnsanlar kitaplarını alıp gelsinler istedik. Ama bir farkla biz etkinliğimize çocukları da ekledik. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımız bizim adımlarımıza basarak yürüyor. Amacımız onlara iyi örnek olmak ve kitap okumayı hayatımızın merkezi haline getirmek. İşte bu yüzden Adana’da onlarca insan bir araya geldik ve kitap okuduk" dedi.