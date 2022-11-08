Adana’da tefecilik yöntemiyle 35 kişiyi mağdur edip 14 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon yapıldı. Yakalanan şüphelilerden birinin, adli tıp birimine getirildiği sırada, ”Memleketi soyan geldi” demesi dikkat çekti.

Adana’da tefecilik yöntemiyle 35 kişiyi mağdur edip 14 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon yapıldı. Yakalanan şüphelilerden birinin, adli tıp birimine getirildiği sırada, ”Memleketi soyan geldi” demesi dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı belirlenen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Çalışmada 35 kişiyi mağdur edip, 14 milyon TL’lik vurgun yapan bir tefecilik şebekesi deşifre edildi.

Tefeci şebekesine mensup olduğu belirlenen 18 kişinin gözaltına alınması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Tefecilik suçundan gözaltına alınan bir şüphelinin adli tıp biriminde, “Memleketi soyan geldi” demesi dikkat çekti.