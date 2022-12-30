Adana’da önümüzdeki sezon 700 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Adana’da önümüzdeki sezon 700 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Türkiye genelinde toplam tahıl ekim alanları içerisinde yüzde 69’luk pay ile ilk sırada yer alan buğday, en erken hasadın yapıldığı Adana’da yeni sezon için boy göstermeye başladı.

Kasım ayının ilk haftasında toprakla buluşan tohumlar, iklim şartlarının elverişli olması sebebiyle tarlaları yeşile bürüdü.

Buğday üretiminin yaklaşık yüzde 5’ini karşılayan Adana’da 2022 yılında 1 milyon 489 bin dekar alanda üretim yapılırken 736 bin ton buğday elde edilmişti.

2023 yılında da il genelinde yapılan ekimlerden 700 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.