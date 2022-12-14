Adana’da bir kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs gençler tarafından tekme tokat dövülürken, bir kişinin bu anları döner yiyerek film izler gibi seyretmesi herkesin dikkat çekti.

Adana’da bir kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs gençler tarafından tekme tokat dövülürken, bir kişinin bu anları döner yiyerek film izler gibi seyretmesi herkesin dikkat çekti.

Olay, Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda bir kadına yaklaşan şahıs onu elle taciz etti. Kadın bunun üzerine tepki gösterip bağırınca çevredeki gençler şahsı tekme tokat döverek linç etmeye çalıştı. Bu sırada bazı vatandaşlar araya girerek gençleri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak buna rağmen gençler şahsı darp etmeye devam etti. O anlarda ise bir kişinin döner dürüm yiyerek film izler gibi yaşananları seyretmesi herkesi şaşkına çevirdi. Bir süre daha dayak yiyen şahıs araya giren vatandaşlar tarafından uzaklaştırılırken, kadın da şahsa tepki gösterdi.

Bu anlar, vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.