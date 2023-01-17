Yaklaşık 2 milyon 96 bin 600 dekar tarım arazisinin sulandığı Adana’da Nisan ayında başlaması planlanan "sulama sezonu" için hazırlıklar başladı.

Yaklaşık 2 milyon 96 bin 600 dekar tarım arazisinin sulandığı Adana’da Nisan ayında başlaması planlanan "sulama sezonu" için hazırlıklar başladı.

Sulama birlikleri eliyle yapılan çalışmaları yerinde inceleyen DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, Çukurova’nın bereketli toprakları için tarımsal sulamanın öneminin çok büyük olduğunu söyledi.

Sadece 2022 yılında sulanan arazilerden milli gelire yaklaşık 5 milyar TL katkı sağlandığını vurgulayan Gökçe, "Bu katkının sürdürülebilir olması için arkadaşlarımız şimdiden çalışmalara başladı. Hedefimiz bir yandan yeni sahaları sulamaya açarken bir yandan da var olan sulama yatırımlarımızın bakım ve onarımlarını yaparak çiftçilerimizin sorunsuz bir şekilde sulama yapabilmesini sağlamaktır" dedi.