Adana’da 1929 yılından sonra en sıcak Mart ayı yaşanırken termometreler bugün 29 dereceyi gösterdi.

Adana’da 1929 yılından sonra en sıcak Mart ayı yaşanırken termometreler bugün 29 dereceyi gösterdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Adana’da da sıcak hava etkili oldu. Yağış azlığı nedeniyle Adana’daki barajlarda su seviyesi de düştü. Adana’da 1929 yılından sonra Mart ayının ilk günlerinde hava sıcaklığı 27 derecenin üzerine çıktı. Kentte bugün termometreler 29 dereceyi gösterdi. Adanalı vatandaşlar sıcak havayı görünce, çocuklarıyla birlikte parklar da zaman geçirdi.

Arkadaşlarıyla parkta oturan gençlerden Umut Bahçeci,” Buralar geçen seneye göre oldukça daha sıcak. Galiba küresel ısınmanın da etkisi var. Normalde Mart ayında sıcak olurdu fakat bu kadar sıcak olmazdı” dedi.