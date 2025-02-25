Adana’nın Kozan ilçesinde son 1 haftada yapılan uygulamalarda 5 hükümlü yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17-24 S¸ubat tarihlerinde 37 farklı noktada 304 personelle "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 45 fis¸ek ele geçirildi. Modifiyeli araçlara yönelik çalışmada 1 araca, 33 motosiklet su¨ru¨cu¨su¨ne kural ihlalleri nedeni ile idari para cezası uygulandı. 7 araç ve 4 motosiklet ise trafikten men edildi. Ayrıca hırsızlık, uyuşturucu kullanımı, kişisel verilerin ele geçirilmesi suçlarından aranan 5 hükümlü de yakalandı.