Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü projesi "Patibook" çerçevesinde özel klinikler kısırlaştırma çalışmalarına başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü projesi "Patibook" çerçevesinde özel klinikler kısırlaştırma çalışmalarına başladı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nca düzenlenen Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması’nda (EmPati Hayvan Dostu Şehirler) 223 başvuru arasında ödül alan 11 projeden biri olan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait "Patibook" projesinin hayata geçirilmesi için protokol, Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile Adana Veteriner Hekimler Oda Başkanı Nihat Köse arasında imzalandı.

Hekimler Odası binasında imzalanan protokol çerçevesinde Adana’daki sokak canlılarının sorunlarının çözümüne yönelik Patibook projesinin saha çalışması ve uygulanması aşamasında kentteki serbest klinikler aracılığıyla kısırlaştırılma yapılacak. İlk etapta 30 klinikte kısırlaştırma yapılacak.

Merkez ilçelerde serbest veteriner kliniklerde kısırlaştırmayla birlikte küpeleme ve çipleme işlemleri de gerçekleştirilecek.

Proje uygulamasının başarılı olması halinde, uygulamada en başarılı olan ilk 3 belediye Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe almaya hak kazanacak.