Adana’da sinyalizasyon direğine çarpan yolcu minibüsü devrilirken kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Y.F. kullandığı 01 M 0088 plakalı yolcu minibüsü ile sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu minibüsü yan devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri 2 yolcuyu hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücü Y.F. ise arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Trafiğe kısmen kapanan yol minibüsün kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı.