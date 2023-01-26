Adana’nın Kozan ilçesi Türkeli Mahallesinde meydana gelen kavgada 4 kişi av tüfeği ile yaralandı.

Adana’nın Kozan ilçesi Türkeli Mahallesinde meydana gelen kavgada 4 kişi av tüfeği ile yaralandı.

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Kozan’ın Türkeli Mahallesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen iki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu. Aralarında husumet bulunan iki aile mahalleyi birbirine katarken olayda kullanılan silahla 1’i ağır 4 kişi av tüfeği ile yaralandı. Silahların ateşlendiği kavgada Okan Akalın (33), Mehmet Akalın (24) ve Mehmet Akalın (56) Fatma Akalın (42) yaralanarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri hastane çevresi ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.