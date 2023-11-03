Adana’da umuma açık yerlere yapılan denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 14 litre etil alkol ve 14 bidon gümrük kaçağı alkol ele geçilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye ve araştırma ekipleri umuma açık işletmelere yönelik çalışmalarına devam ediyor. İş yerlerine yapılan denetimler sırasında 3 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 81 mermi, 36 tüfek fişeği, 14 sentetik uyuşturucu hap, 14 litre etil alkol ve çeşitli ebatlarda 14 bidon gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Denetimler çerçevesinde de 3 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, 3 iş yerine kapalı alanda sigara ihlalı, TAPDK belgesiz çalışma, mesul müdürsüz faaliyet göstermesinden kaynaklı işlem yapıldı.