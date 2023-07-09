Adana’da nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi geçtiği şu günlerde gençler sulama kanalına girerek serinliyor.

Temmuz ayına girilmesiyle birlikte Adana’da bunaltıcı sıcaklar da kendini göstermeye başladı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 33 derece olduğu Adana’da yüzde 47’ye varan nem ile hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aştığı öğrenildi. Nem ile birlikte bunaltan havada Adanalı gençler de serinlemek için sulama kanalına girdi. Sıcak bunaltınca gençler her yıl onlarca kişinin ölmesine aldırmadan kanala ölümüne dalıyor. Sıcak hava nedeniyle pazar günü şehir de tamamen boşalırken, cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Adanalılar yaylalara ve denize akın ederken, önümüzdeki haftanın çok daha sıcak olacağı öğrenildi.