Alınan bilgiye göre, Tarsus-Gaziantep-Adana (TAG) otoyolunun Ceyhan istikametinde seyir halindeki tırdan bir anda alevler yükseldi. Bunun üzerine sürücü aracı hemen yolun sağına çekti. Araçtan inerek durumu itfaiyeye bildirdi. Tır alev topuna dönerken itfaiyenin müdahalesi yangın söndürüldü.

Ankara’da kamyon ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Ankara’da kamyon ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

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