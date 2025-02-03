Adana’da şeftali ağaçları aşırı sıcak nedeniyle kışın çiçek açtı. Üretici ise şeftali ağaçlarının 1 ay önce çiçeklendiğini, en büyük tehdidin don olayları yaşanması olduğunu söyledi.

İmamoğlu ilçesinde 20 Ocak’tan itibaren pembe gelinliğini giyen ağaçlar görsel bir şölen sunarken üretici ise yaşanabilecek don olayları nedeniyle tedirgin. 45 dönüm alanda şeftali üretimi yapan Bestami Uzun, "Şu an ağaçlar yüzde 80 çiçek açtı. Ağaçlar bugüne kadar erken çiçek açmamıştı. Normalde 15 Şubat sonrası filizlenip çiçek açması beklenir. Adana’da gündüzleri yaz gibi bir sıcak yaşıyoruz. Geceleri eski soğuklar yok. Ağaçlar erken uyandı ve çiçeklendi. 45 dönüm bahçeden 70 ton şeftali hasadı gerçekleştiriyoruz. Şu an büyük risk var. İlkbaharda yaşanacak don olayı çiçekleri döker, meyveye zarar verir" dedi.