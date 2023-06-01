Adana polisinin yaptığı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı, 626 şişe ve 390 litre sahte içki, kaçak 895 cep telefonu, 996 elektronik sigara ile 210 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu bazı adres ve araçları belirledi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Adres ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 895 cep telefonu, 996 elektronik sigara, 210 kilogram nargile tütünü, 3 bin 750 cinsel içerikli ürün, 626 şişe ve 390 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürülerek adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.