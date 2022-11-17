Adana’da piyasaya sahte içki süren kişilere yönelik yapılan operasyonda 660 litre sahte içki ve 220 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da piyasaya sahte içki süren kişilere yönelik yapılan operasyonda 660 litre sahte içki ve 220 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürdüğünü belirlediği kişilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, baskının yapıldığı adreste ve bir araçta yapılan aramalarda 660 litre sahte içki ve 220 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.