Adana’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle birçok ana arter, ara sokaklar ve iş yerleri su altında kaldı.

Meteorolojiden yapılan uyarıda Adana’da hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış olacağı duyuruldu. Sabah saatlerinde Adana’da kent genelinde sağanak yağış etkili oldu.

Şehrin birçok bölgesinde ana caddeler su altında kalırken sürücüler zor anlar yaşandı. Bazı sürücüler ise yolda kaldı. İş yerlerini ve ara sokakları da su basarken parklarda bulunan bazı ağaçlar da devrildi.