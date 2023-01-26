Adana’da, üç ayların müjdeleyicisi kabul edilen Regaip Kandili’nde camiler dolup taştı.

Adana’da, üç ayların müjdeleyicisi kabul edilen Regaip Kandili’nde camiler dolup taştı.

Adana genelindeki bütün camilerde Regaib Kandili münasebetiyle Kur’an-ı Kerim, mevlid-i şerif, ilahiler okunarak gecenin anlam ve önemine binaen vaazlar verildi. Adana Merkez Camii‘nde de kandil özel programı gerçekleştirildi.

Akşam namazının ardından gerçekleştirilen Regaib Kandili programında, din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve mevlid-i şerif okundu.

Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından Regaip Kandili‘nin dinimizdeki yeri, gecenin dua ve ibadetle geçirilmesinin manevi değerini anlatan bir konuşma yapıldı.

Müftü Taşcı konuşmasına, peygamberimizin yaptığı duayı işaret ederek "Rabbimiz İslam ümmeti olarak bizlere Recep ve Şaban aylarını mübarek eyle, bizi biz kılan değerlerle mübarek eyle, bizlere, işlediğimiz bütün kötülükleri arkamızda bırakarak Kur’an ayına, Ramazan ayına kavuşmayı nasip eyle" şeklinde dua ederek başladı.

Regaip Kandili’nin mübarek üç ayların müjdecisi olduğunu ifade eden Müftü Taşcı, "Regaip Kandili bizi mübarek üç aylara kavuşturan, Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi bir gece olarak tarih boyunca mümin topluluklarca idrak edilmiştir" dedi.

Müftü Taşcı, yaptığı duanın ardından cemaat ile müsafaha ederek cemaatin kandilini kutladı.

Program, İl Müftülüğünü sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı