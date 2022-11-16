Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayan Adana’da portakal hasadı başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, geçen Mart ayında yaşanan don nedeniyle verimin düştüğünü, portakalın bahçede kilosunun 10-12 lira arasında değiştiğini söyledi.

Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayan Adana’da portakal hasadı başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, geçen Mart ayında yaşanan don nedeniyle verimin düştüğünü, portakalın bahçede kilosunun 10-12 lira arasında değiştiğini söyledi.

Adana geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 158 bin dönüm alanda üretimi yapılan portakalda bu sene dönüm başına ortalama 1-2 ton verim alınıyor. Yüreğir ilçesinde yetişen erkenci portakallar yurt içinde tüketilmesinin yanında başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Bahçede fiyatlar ise geçen yıl 2 lira 80 kuruş ile 3 lira arasında değişirken bu yıl 10-12 lira arasında değişiyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova Bölgesinde 20 Mart’ta yaşanan aşırı don nedeniyle bazı bölgelerde meyvelerin az olduğuna dikkat çekerek, “Geçen yıl bu erkenci portakalın fiyatı 2 lira 80 kuruş ile 3 lira arasında değişiyordu. Bu yıl dalda meyve az olduğu için şuanda bahçede kilogram fiyatı 10-12 lira arasında değişmekte. Naveline ve Fukumoto cinsi erkenci portakal hasat ediliyor. Bu portakallarımızın yüzde 60’ı Rusya’ya, yüzde 30’u Avrupa’ya, yüzde 10’u da Arap ülkelerine gönderiliyor" dedi. Bazı bölgelerde verimin az olduğuna değinen Doğan, "Burası don görmediği için verim yüksek. Bulunduğumuz bahçede dönüme 2-3 ton arasında verim alınıyor” dedi.