Adana’da evlerinin banyosunda silah imalatı, tamiri ve satışı yaptıkları belirlenen şüpheliler polisin operasyonuyla yakalandı. Adreste yapılan aramada 12 tabanca, 15 şarjör, 6 tabanca namlusu ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adana’da evlerinin banyosunda silah imalatı, tamiri ve satışı yaptıkları belirlenen şüpheliler polisin operasyonuyla yakalandı. Adreste yapılan aramada 12 tabanca, 15 şarjör, 6 tabanca namlusu ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı, tamiri ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, İbrahim Halil K. ile Kadir Y.’nin, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’ndeki bir evde ruhsatsız silahları tamir ettikleri, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip, satış yaptıklarını belirledi. Savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı. Operasyonda İbrahim Halil K. ile Kadir Y. gözaltına alınırken, evde de arama yapıldı. Evin banyosunda ruhsatsız 12 tabanca, 15 şarjör, 6 tabanca namlusu ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu: “2022 yılında ilkbahar-yaz Eren abluka operasyonlarında ele geçen terörist, silah, mühimmat ve malzemeler; 98 terörist, 490 mağara, 368 silah, 710 el bombası, 110 EYP, 4100 kilogram patlayıcı, 330 bin mühimmat, 1050 tüp, 78 İçişleri Bakan Süleyman Soylu: “2022 yılında ilkbahar-yaz Eren abluka operasyonlarında ele geçen terörist, silah, mühimmat ve malzemeler; 98 terörist, 490 mağara, 368 silah, 710 el bombası, 110 EYP, 4100 kilogram patlayıcı, 330 bin mühimmat, 1050 tüp, 78

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Halil K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Kadir Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.