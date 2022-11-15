Adana’da terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı PYD/YPG’ye yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adana’da terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı PYD/YPG’ye yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG adına faaliyette bulunan ve ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TEM ekipleri diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.