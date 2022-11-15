Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG adına faaliyette bulunan ve ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’da terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı PYD/YPG’de faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişiyi yakalamaya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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