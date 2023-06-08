Adana’da park halindeki çekici bir anda alev topuna dönüştü. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 ALT 083 plakalı çekici henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.