Özbekistan Cumhuriyeti Adana Fahri Konsolosu İlker Medeni, Özbekistan Kültür Gecesi’ne gösterilen ilgiden dolayı emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Özbekistan Adana Fahri Konsolosluğu ve Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen etkinlikte davetlilere Özbek pilavı ikram edildi.

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