Adana’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadınlardan biri yaşamını yitirirken, diğeri de ağır yaralandı.

Adana’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadınlardan biri yaşamını yitirirken, diğeri de ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Elif İlhan (76) ve Nazife İlhan’a (54) sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 CVP 29 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan kadınlara daha sonra N.İ. yönetimindeki 01 AGE 709 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Elif İlhan’ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Nazife İlhan ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Elif İlhan’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.