Adana’da otomobilde iki arkadaşlarıyla birlikte oturan şahsa silahlı saldırı oldu. Şahıs ve arkadaşları saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Adana’da otomobilde iki arkadaşlarıyla birlikte oturan şahsa silahlı saldırı oldu. Şahıs ve arkadaşları saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında göl kenarında meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Muhammet Deran, 01 DG 761 plakalı otomobilinde iki arkadaşıyla birlikte otururken, Çatalan Batı Köprüsü istikametinden gelen, otomobilden bir kişi 5 el ateş etti. Deran ve iki arkadaşı otomobilin içinde eğilirken, yanından geçen otomobildeki şahıs tehditler savurarak olay yerinden kaçtı. Deran ve iki arkadaşı olaydan sonra yara almazken, hemen polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis şikayet üzerine silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısları bulmak için çalışma başlattı.