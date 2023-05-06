Adana’nın Pozantı ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Trafik Haftası dolayısıyla trafik eğitimi verildi.

2023 Yılı Trafik Haftası çerçevesinde Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından okullarda trafik eğitimleri verildi. Eğitimler çerçevesinde ortaokul öğrencilerine kırmızı düdük projesi ve trafiğin önemi, polis memuru Kenan Güngör tarafından anlatıldı.

Eğitimde yol ve çevre, trafikte insanların oynadığı rol, araca inme binme kuralları, araç içinde uyulması gereken kurallar, okul servis aracına binerken ve inerken dikkat edilmesi gereken kurallar gibi konularda bilgi verildi. Programa katılan okul yönetimi de polis ekiplerine teşekkür etti.