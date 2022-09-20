Merkez Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Adana’nın Çukurova ilçesinde ormanlık alanda yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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