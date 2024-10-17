Adana’da ormanlık alanda çıkan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle büyüdü. Yerleşim yerine yakın olan yangına itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 20.45 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hacılı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekip sevk edildi.

Yerleşim bölgesine yakın olan yangına ekiplerin müdahalesi hızla devam ediyor. Ancak şiddetli rüzgarın devam etmesi yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.