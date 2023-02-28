Adana’da ormanlık alanda bir kadın ve erkek tabanca ile başlarından vuruldu. Kadın ağır yaralı halde hastaneye kaldırılırken erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana’da ormanlık alanda bir kadın ve erkek tabanca ile başlarından vuruldu. Kadın ağır yaralı halde hastaneye kaldırılırken erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar başlarından vurulmuş erkek ve kadın olduğu yönünde ihbar yaptı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, erkek şahsın olay yerinde öldüğünü tespit ederken ağır yaralanan kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Kadının tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri yaralı kadının Zülfiye D. (24), ölen erkeğin de Abdülsamet Kocaman olduğunu belirledi.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.